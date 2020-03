1 Kaliski Rajd Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Calisia Bike zaprasza do udziału!

W zamyśle organizatorów rajd rodzinny ma być organizowany co roku w pierwszą sobotę marca.

- Jedziemy i szukamy miejsc/ mogił zamordowanych żołnierzy podziemia antykomunistycznego - wyjaśnia komandor rajdu Krzysztof Olek.

A takie miejsca są niemal w każdym mieście. Podczas tegorocznego rajdu cykliści odwiedzą w Kaliszu i okolicy miejsca, gdzie byli przetrzymywani i nierzadko ginęli bohaterowie podziemia antykomunistycznego. m.in.: byłe siedziby UB i MO w Kaliszu na ul. Jasnej, Grodzkiej, i Łódzkiej oraz miejsca pamięci - pomnik Armii Krajowej w ogrójcu oo. jezuitów oraz pomnik Żołnierzy Wyklętych w Wielowsi (powiat ostrowski).

- Zapalimy światełko oddając hołd tym co zginęli za Naszą i Waszą wolność. Na koniec dla każdego, pamiątkowy medal, poczęstunek i ciepłe napoje - dodaje Krzysztof Olek.

Wszyscy chętni mogą już ZGŁASZAĆ SIĘ ON-LINE

Trasa rajdu liczy ok. 40 km i jest stosunkowo łatwa, nawet dla rowerzystów rekreacyjnych. Zbiórka w sobotę, 7 marca 2020 r. o gpdz. 9.30 na Głównym Rynku koło ratusza. Start o 10:00

Organizatorem imprezy jest Calisia Bike.

