1000 czekolad od Colian wylicytowanych. Teraz trafią na aukcje dla Jagódki. ZDJĘCIA

Firma Colian 1000 tabliczek czekolady przekazała na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ogromny zapas czekolad można było wylicytować w aukcji prowadzonej przez sztab powiatu kaliskiego. Licytacja dobiegła końca. Zwyciężył ją Krystian Czelusta z Zakrzyna – właściciel firmy ZAK-BET.

- Radujemy się ogromnie, bo w powiecie kaliskim są ludzie z ogromnymi, mocno bijącymi empatią sercami. Do takich z pewnością należy Krystian Czelusta z Zakrzyna - właściciel firmy ZAK-BET. (…) Zwycięzca postanowił ofiarować wylicytowane czekolady małej Jagódce z powiatu kaliskiego, która zmaga się z SMA Jagódka kontra SMA . To piękny gest za który bardzo dziękujemy. Czekolady Goplana "pracują" zatem dalej i przyczyniają się do wielkich rzeczy!