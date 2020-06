12. kaliska Pielgrzymka Rowerowa Samorządowców na Jasną Górę wyruszyła ZDJĘCIA

W liczącym 26 osób peletonie znaleźli się m.in.: Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, Burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek, Wójt Czajkowa Henryk Plichta, Wójt Mycielina Rafał Szelągowski, byli wójtowie i burmistrzowie: Robert Jarzębski (Stawiszyn) oraz Andrzej Miklas (Koźminek), a także reprezentanci powiatu i gmin: Koźminek, Brzeziny, Stawiszyn oraz gminy Czajków i Miasta Kalisza. W pielgrzymce bierze udział również ks. Andrzej Szulc - wikariusz Parafii pw. św. Krzyża w Brzezinach.

Cykliści do przejechania mają łącznie ponad 160 km. Pierwszego dnia pielgrzymki pokonają ponad 100 km i przez Brzeziny, Czajków, Lututów i Wieluń dojadą aż do Kępowizny w gminie Dzietrzniki za Wieluniem. W sobotę trasa liczyć będzie około 60 km. Rowerzyści będą uczestniczyć we mszy świętej na Jasnej Górze, a następnie wrócą do Kalisza.

Pątników przed startem pobłogosławił ks. prałat Jacek Plota.