120 lat temu w Kaliszu odbył się zlot kolarzy trzech zaborów

Jak wynika ze wspomnień członków Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, to ze stolicy Królestwa Polskiego wyszedł pomysł spotkania kolarzy we wszystkich stron Polski. Na początku XX wieku funkcjonowało już całkiem sporo towarzystw kolarskich lub sekcji kolarskich np. w Sokole. Kalisz zapewne nie został wybrany przypadkowo, bowiem tutejsze towarzystwo cyklistów znane było ze świetnej organizacji imprez, łączących aspekty sportowe z towarzyskimi. Poza tym kaliszanie mieli własny tor i wygodną siedzibę, a samo miasto leżało na granicy Rosji i Prus, a właśnie z tych dwóch zaborów spodziewano się najwięcej uczestników.

Do Kalisza przyjechała przede wszystkim cała śmietanka warszawska z założycielem i wiceprezesem WTC Antonim Klemensem Fertnerem oraz Karolem Kamińskim , który dosłownie kilka dni wcześniej został mistrzem Królestwa Polskiego w wyścigu na 100 wiorst spod Miłosnej do Garwolina i z powrotem. Warto przy okazji wspomnieć, że w tamtych czasach nie posługiwano się towarem zastępczym i mistrz w nagrodę dostał medal z prawdziwego złota.

Gdy jedni się ścigali, inni wypoczywali w udostępnionej przez właściciela suszarni Grossa chłodnej hali fabrycznej. Na zewnątrz stał stół z przekąskami, a dla rozrywki przygrywała orkiestra z cukierni parkowej, a więc obecnej restauracji KTW w Parku.

Po zakończeniu wyścigów, 140 osób zasiadło do kolacji w klubie cyklistów przy al. Józefiny. Jako pierwszy toast wzniósł prezes Kaliskiego TC Kazimierz Arnold, ale przemawiających było znacznie więcej, a lista nazwisk podkreśla wagę wydarzenia. Byli to m.in.: wiceprezes WTC Antoni Fertner, rejent Karol Wyganowski, znany geometra i przyszły prezydent miasta Bronisław Bukowiński, prezes filii Cesarskiego Towarzystwa Ratowania Tonących (późniejsze KTW), redaktor „Gazety Kaliskiej” Józef Radwan oraz przedstawiciel straży ogniowej, kaliski snycerz Florian Harnysz. Co ciekawe, wieczór zakończył pokaz gimnastyczny z drążkami w wykonaniu warszawiaków. Nazajutrz rano po śniadaniu w drogę powrotną ruszyli kolarze zagraniczni, a pozostali po południu pociągiem o godzinie 2 do Warszawy.