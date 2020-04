14 kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski. Przypomnijmy, jak hucznie obchodzono 1050. rocznicę w Kaliszu ZDJĘCIA

Na podstawie badań historycznych, 14 kwietnia jest uznany jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, która rozpoczęła chrystianizację naszej ojczyzny i dała początek naszej państwowości.

- Celem ustanowienia nowego święta jest upamiętnienie wydarzenia, które miało „kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny”, a którego obecność w społecznej świadomości jest „znikoma”. "Jest to dzień narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców, nad odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osobna za naszą Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność. Święto to powinno służyć inspiracji do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego" - głosi jeden z artykułów ustawy.

W 2016 roku na kaliskim Zawodziu, gdzie mieścił się wczesnośredniowieczny gród piastowski, odbyły się uroczyste obchody 1050. rocznicy chrztu Polski: