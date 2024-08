141 działań strażaków w dniu wielkiej ulewy w Kaliszu. Spadło 65 litrów na metr2. ZDJĘCIA

Ulice zamieniające się w rwące potoki, zalane drogi, podtopienia w piwnicach i domach – wszystko to efekt intensywnych opadów deszczu, które przeszły nad Kaliszem i powiatem kaliskim. Łącznie, od godziny 8.00 rano w poniedziałek do godziny 8.00 rano we wtorek KM PSP w Kaliszu odnotowała 141 zdarzeń.

Poważne problemy wystąpiły na ulicy Poznańskiej w ciągu DK nr 12, gdzie w czasie ulewy doszło do uszkodzenia drogi. Decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została ona zamknięta co najmniej do wtorkowego wieczoru, 20 sierpnia. Policja wyznaczała objazdy. Od Pleszewa: Kuchary - Kucharki - Karsy do DK 11 od Kalisza : DK 25 - DW 442 - Piotrów - Zagorzyn - Popówek i powrót na DK 12.