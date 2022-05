180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej. To tylko jedna z grona znanych kaliszanek ZDJĘCIA

Poetka, nowelistka, pisarka dla dzieci, krytyk, publicystka i tłumaczka. Urodziła się 23 V 1842 r. w Suwałkach. Córka Józefa Wasiłowskiego i Scholastyki z Turskich. Wiersze Konopnickiej związane z Kaliszem to: "Kaliszowi" (1888), "Memu miastu" (1897), "Zgorzałemu miastu" (1904), "Kaliszowi" (1907) zawierają wiele wzmianek o mieście i jego mieszkańcach, nieraz nawet dokładne sportretowanych. Maria Konopnicka zmarła na zapalenie płuc 8 października 1910 we Lwowie. Została pochowana 11 października 1910 na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, w Panteonie Wielkich Lwowian.

