2. Mityng Pamięci Ireny Szewińskiej. Znakomite występy kaliskich miotaczy i biegaczy ZDJĘCIA

Odyseusz Żarnecki pchnął kulą 4 kg na odległość 9,53 m.

- Dla Odysa priorytetem jest konkurencja rzutu dyskiem. Pchnięcie kulą trenuje dodatkowo, dlatego medal cieszy podwójnie - tłumaczy trener Marcin Małecki. - W stawce 17 uczestników rywalizacji, jako jeden z dwóch zawodników pchał kulą w pełnej technice obrotowej. Ten drugi to kolejny kaliszanin Wiktor Grzegorek. Niewątpliwie Odys ma talent. To były kolejne zawody, podczas których osiągnął wyróżniające

się wyniki zarówno w dysku jak i w kuli. Co ważne, ma opanowaną technikę obrotową, dzięki czemu może skupiać się na trenowaniu, a nie nauce techniki rzutowej - dodaje Małecki.

Z kolei Wiktor Grzegorek zajął siódme miejsce, niespodziewanie awansując do finału i poprawiając życiówkę (7,59 m). Ósme miejsce w konkurencji pchnięcia kulą 3 kg kobiet U16 zajęła Zuzanna Duster, która odległością 9,72 m poprawiła swój rekord, zresztą aż czterokrotnie. - Zuzia jest młodszym rocznikiem w U16 i rywalizuje głównie ze starszymi o rok zawodniczkami. W gronie 24 uczestniczek konkursu, podobnie jak nasi chłopcy, jako jedyna pchała techniką obrotową - dodaje Małecki.