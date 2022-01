2022 rok dla szpitala w Wolicy będzie kolejnym rokiem dużych inwestycji i poważnych planów

A to nie koniec inwestycji w lecznicy. Dyrekcja snuje kolejne plany i wiadomo już na co dostanie kolejne środki.

- Na pewno dostaniemy środki na fotowoltaikę, także w przyszłym roku rusza fotowoltaika z czego się bardzo cieszymy, bo ten temat ekologii jest teraz naszym takim oczkiem w głowie i chcemy dalej te działania prowadzić. Rozwiązany będziemy mieli też problem pomp próżniowych na co też dostaliśmy środki. Sypie nam się również prosektorium, więc cieszy to, że na ten remont też zostały nam przyznane środki. To co cieszy to to, że dostaliśmy też środki na dokumentację techniczną remontu pozostałych oddziałów, czyli mniemam, że w dalszej kolejności te środki na te oddziały byśmy dostali. A nie ukrywam, że chcemy zrobić z tych budynków, które w tej chwili działają XXII wiek. Także chcemy zrobić naprawdę kapitalne remonty – wymienia Sławomir Wysocki, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy.