23.08 - kąpieliska w Kaliszu i okolicy. Gdzie dziś warto się wybrać?

Kąpieliska w Kaliszu. Gdzie można kąpać się w Kaliszu i w okolicy?

Nie zawsze miejsce, gdzie chodzi się pływać, jest kąpieliskiem. Oficjalne kąpieliska są bezpieczne. Próbki wody są regularnie pobierane do badań, natomiast na miejscu sa ratownicy wodni. Codziennie aktualizujemy informacje na temat stanu kąpielisk w Kaliszu.

Kąpielisko na sztucznym zbiorniku rzeki Ciemnej w Gołuchowie

Kąpielisko: Piaski-Szczygliczka

Kąpielisko: Szperek

Biustonosz od kostiumu kąpielowego we wzór w paski...

Sznurowane po bokach majtki od kostiumu bikini. Be...

Czarne majtki kąpielowe typu figi we wzór w paski....

Majtki od stroju kąpielowego we wzór tie-dye.Stand...

Kąpielisko przy ul. płk. M.A. Tarnowskiego

🚩Kąpielisko OSiR przy ul. Kąpielowej w Ostrzeszowie

Jeśli to zrobisz, wezmą cię za totalnego buraka!

Kąpielisko w Sieradzu na rzece Warta

🚩Kąpielisko na zbiorniku wodnym Próba

Kąpielisko na wodach w m. Kozarzewek

Stradomia Wierzchnia - Kąpielisko Zalew Stradomia

Kąpieliska w pobliżu Kalisza

Jakie wody można nazwać kąpieliskiem?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Kąpielisko to idealne miejsce na upalne dni. Możesz tam odpocząć i schłodzić się w gorącym okresie roku. Zwykle w tych miejscach są również wyznaczone strefy dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić. Bardzo często kąpieliska są strzeżone przez ratowników. Możesz znaleźć tam również toalety, przebieralnie oraz natryski. Sprawdź informacje o swoim ulubionym kąpielisku i spędź wolny czas na świeżym powietrzu.