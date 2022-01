30. finał WOŚP. Powiat kaliski zaprasza wolontariuszy do swojego sztabu

Tym razem to szeroko pojęta okulistyka dziecięca będzie tematem przewodnim Finału WOŚP. Jubileuszowa zbiórka odbędzie się 30 stycznia 2022 roku. Już teraz trwa nabór wolontariuszy. Do swojego sztabu zaprasza również powiat kaliski.

- Możesz zarejestrować się indywidualnie, lub jako szkoła miasta Kalisza lub powiatu kaliskiego w ramach Kaliskich Zbiórek Zamkniętych i zbierać pieniądze. Wejdź na stronę www.iwolontariusz.wosp.org.pl to Baza Wolontariuszy Finału WOŚP. To tutaj mogą rejestrować się wolontariusze, którzy będą zbierać pieniądze do tekturowych, ale też internetowych puszek podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na platformie mogą zarejestrować się wyłącznie osoby pełnoletnie w imieniu swoim lub swoich nieletnich podopiecznych potrzebujesz informacji dzwoń do naszego sztabu WOŚP Powiat Kaliski 62 50 14 303 – zachęca sztab WOŚP z Powiatu Kaliskiego.