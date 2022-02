36-letni kierowca pędził w obszarze zabudowanym! Dostał bardzo wysoki mandat!

Kolejny kierowca z Kalisza przekonał się o dotkliwych zmianach w taryfikatorze

Policjanci z kaliskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę BMW. 36-latek w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechał z prędkością 140 km/h. Kierowca stracił już swoje uprawnienia do kierowania na okres 3 miesięcy. Zgodnie z nowym taryfikatorem policjanci nałożyli na niego mandat karnym w wysokości 2500 złotych, a na jego konto wpłynęło 10 punktów karnych.