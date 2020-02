40 rocznica powstania "Solidarności". Archiwum Państwowe w Kaliszu szuka zdjęć i dokumentów ZDJĘCIA

- Interesuje nas zarówno powstanie związku, okres stanu wojennego i działalności podziemnej, jak i reaktywacji w 1989 r. Poszukujemy wszelkiego rodzaju dokumentacji związanej z tym okresem: ulotek i wydawnictw wydawanych przez "Solidarność", ale także druków ulotnych i korespondencji urzędowej, afiszy, czasopism z tego okresu, fotografii z np. nielegalnych manifestacji. Szczególnie cenne byłyby wspomnienia osób zaangażowanych w karnawał Solidarności, jak i pomniejszą działalność opozycyjną - tłumaczy dr Grażyna Schlender, dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Apel skierowany jest zarówno do osób prywatnych, jak i organizacji społecznych. Wszystkie przekazane materiały zostaną uporządkowane i opracowane, a następnie udostępnione w pracowni naukowej. Tak jak to miało miejsce przy poprzednich apelach informacja o darczyńcach (a także o tym co zostało przekazane) zostanie opublikowana na stronie internetowej APK oraz w lokalnych mediach. Archiwalia mogą zostać przekazane w postaci oryginałów lub kopii cyfrowych wykonanych przez archiwum na profesjonalnym sprzęcie.