42-latek leżał na torach. Uratowali go kaliscy policjanci

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek ok. godz. 1.50. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie z numeru 112, o tym, że na torach znajdujących się na moście kolejowym w okolicy ul. Elektrycznej w Kaliszu leży człowiek. Na miejsce natychmiast udali się funkcjonariusze z Ogniwa Interwencyjnego Wydziału Prewencji i Profilaktyki Społecznej – sierż. szt. Michał Kałużny oraz post. Michał Ciesiółka.

- Kontakt z 42-latkiem był utrudniony, mężczyzna był nieprzytomny, policjanci bez chwili wahania przenieśli mężczyznę z trakcji kolejowej w bezpieczne miejsce i wezwali na miejsce karetkę pogotowia ratunkowego - tłumaczy asp. Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowy KMP w Kaliszu.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej interwencji policjantów nie doszło do tragedii. Funkcjonariusze przekazali mężczyznę zespołowi ratownictwa medycznego, który przewiózł go do szpitala.

