42 miliony złotych dla przedsiębiorców z kaliskiego urzędu pracy ZDJĘCIA

- Jesteśmy jednym z nielicznych urzędów pracy, który na bieżąco wydaje środki związane z koronawirusem. To my dzwonimy po pracodawcach, żeby uzupełniali dokumenty, żebyśmy mogli jak najszybciej przesłać im środki. Jest to bardzo duży sukces pracowników tego urzędu, ale nie byłoby go bez wzorowej współpracy pomiędzy miastem, powiatem kaliskim i urzędem - powiedział Artur Szymczak, dyrektor PUP Kalisz.

- Przez półtora miesiąca wydaliśmy 42 miliony, a kiedy w 2004 roku była największa stopa bezrobocia w mieście i powiecie, przez cały rok wydaliśmy 17 milionów. Wtedy wydawało się, że to jest potężna kwota - dodał.

Prezydent Krystian Kinastowski podkreślił wkład pracowników urzędu pracy w sprawną dystrybucję środków.

- Przychodzili do pracy poza godzinami urzędowymi, również w soboty, i pracowali, żeby jak najwięcej tych wniosków rozpatrzyć. Efekty są widoczne i bezrobocie w Kaliszu wzrosło tylko o 300 osób. Obronną ręką wychodzimy z tego kryzysu. Dziękuje również przedsiębiorcom z Kalisza. Musieli się wykazać dużą sprawnością, żeby te pieniądze można im przekazać. Mam nadzieję, że dzięki temu gospodarczo nasz region tak bardzo nie ucierpi - ocenił włodarz.