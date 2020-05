45 lat temu Edward Gierek odwiedził Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Polo" w Kaliszu ZDJĘCIA

W 1975 roku Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Polo" były dumą władz Kalisza, bo rok wcześniej w nowo wybudowanych halach przy ul. Złotej została w nich uruchomiona produkcja. 10 lat wcześniej dotychczasowa nazwę ZPD uzupełniono o "Polo", bo zakład rozpoczął produkcję takich koszul, które później eksportował nie tylko do krajów bloku wschodniego, ale także do NRF-u, Francji, a nawet na Bliski Wschód. W szczytowym, jeśli chodzi o zatrudnienie, 1977 roku w "Polo" pracowało 2569 osób. I sekretarzowi podobały się zaprezentowane wyroby.

"Dziękując za dobrą pracę i inicjatywy służące zwiększaniu produkcji, E. Gierek podkreślił, że stanowią one cenny wkład w ogólnonarodowy dorobek i są przykładem tak potrzebnego nam wszystkim wzmożonego wysiłku, aby z jak najlepszymi wynikami kończyć realizację obecnej pięciolatki" - donosiła ówczesna prasa.

Przede wszystkim jednak Edward Gierek aktywnie uczestniczył w obradach Komitetu Wojewódzkiego PZPR, w trakcie których podkreślał, że rozwojowi kraju ma sprzyjać :nowa struktura administracyjna Polski". Najdłuższe, trwające kilkadziesiąt minut przemówienie wygłosił I sekretarz KW PZPR w Kaliszu Jerzy Kusiak, który m.in. pochwalił się, że organizacja partyjna w województwie liczy ponad 48 tys. członków, ale do VII zjazdu PZPR ma przekroczyć 50 tysięcy.

Dodajmy, że była to druga wizyta E. Gierka w Kaliszu. Trzy lata wcześniej odwiedził Fabrykę Pieczywa Cukierniczego „Kaliszanka” i Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych "Winiary.