55 kilometrów na 55 urodziny. Bieg w czasach koronawirusa. ZDJĘCIA

Biegacze jak zwykle biegali na pętli w lesie na granicy Kalisza i Kościelnej Wsi. Jubilat wytyczył i oznaczył trasę na 5-kilometrowej pętli. Uczestnicy mieli pokonać co najmniej jedną pętlę, choć oczywiście nie brakowało takich, co przebiegli ją 11 razy.

Według przyjętych w tym specyficznym okresie zasad wolno było biegać od godziny 5 do 14. Każdy samodzielnie mierzył czas, żeby potem przekazać go wraz z dystansem. W każdej chwili można było wejść na trasę i z niej zejść. Rzecz jasna reguły przewidywały 2-metrową odległość pomiędzy biegaczami, co jednak nie dotyczyło kilku biegających małżeństw. W sumie na trasie pokazało się ponad 30 osób.