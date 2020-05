63 lata temu pojawił się pierwszy numer "Ziemi Kaliskiej". ZDJĘCIA

"Ziemia Kaliska" jako czasopismo powstałe w 1957 r. nawiązywało do tradycji "Ziemi Kaliskiej" - periodyka wydawanego w okresie międzywojennym. Do przywołanego wyżej Komitetu Założycielskiego należeli m. in. regionalista i działacz PTTK Wacław Klepandy, nauczyciele Józef Korcala i Aniela Wende, twórca kaliskiej stacji krwiodawstwa dr Tadeusz Pniewski, wieloletni dyrektor Studium Nauczycielskiego w Kaliszu dr Henryk Wrotkowski, dziennikarz Michał Płociński.

Pierwszym redaktorem naczelnym został Jerzy Kuczyński. Od numeru 5 z 1957 r. do numeru 8 z 1958 r. gazetę redagowało kolegium w składzie: Władysław Kościelniak, Jerzy Kuczyński, Mieczysław Leń i Józef Wojtyś. Od numeru 1 z 1959 r. do numeru 12 z 1959 r. stopka redakcyjna zawierała lakoniczną informację: redaguje kolegium. Przez krótki czas (od numeru 13 z 1959 r. do numeru 5 z 1960 r.) redaktorem naczelnym był Jan Kraśny. Od numeru 6 z 1960 r. do numeru 26 z tegoż roku za treści ukazujące się w "Ziemi Kaliskiej" odpowiadał Bohdan Adamczak. Ponownie powierzono mu to zadanie od numeru 5 z 1961 r., do numeru 13 z 1967 r. Zanim powrócił Bohdan Adamczak, zastąpił go na krótko Maciej Maria Kozłowski.

Numery od 14 z 1967 r. do 34 z 1967 r. były wydawane przez redaktorów odpowiedzialnych: Anatola Dubowenko, Bogumiła Kunickiego. Do numeru 26 z 1968 r. za czasopismo odpowiadało kolegium (nie podano składu). Ostatnim redaktorem naczelnym w omawianym okresie był Michał Płociński. Pełnił on swoją funkcję do 1979 r. Od numeru 42 z 1979 r. do numeru 50 z 1980 r. redaktorem naczelnym był Krzysztof Imirowicz. Odszedł on z zespołu na przełomie 1980 i 1981 r. Dziennikarze zgłosili własną kandydaturę redaktora naczelnego, którym został w 1981 r. Maciej Maria Kozłowski. Od 1986 r. do 1989 r. kierowniczą funkcję objął Juliusz Wittich. Jego zastępcą był Bohdan Adamczak.