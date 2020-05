8 maja przypada Dzień Bibliotekarza. Rozpoczyna się też Tydzień Bibliotek - co nas czeka?

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek przypada 8 maja i rozpoczyna Tydzień Bibliotek. Święto zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 1985 roku. W piątek, 8 maja o godzinie 12, przedstawiciele Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz władz Miasta Kalisza, złożą kwiaty pod pomnikiem patrona biblioteki Adama Asnyka oraz przed pomnikiem książki.

„XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek” świętowany będzie od 8 do 15 maja, a jego hasło brzmi „Zasmakuj w bibliotece”. Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka przygotowała dla kaliszan wiele atrakcji, które – ze względu na stan epidemii - odbędą się w przestrzeni wirtualnej: na stronie na portalu społecznościowym Facebook oraz na kanale YouTube biblioteki.

- Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka oraz kaliskie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, z myślą o dzieciach i młodzieży, organizują akcję pod hasłem „Jak czytam?”. Zabawa on-line, koordynowana przez Annę Katarzynę Raczko z filii nr 5, skierowana jest do najmłodszych czytelników, których zachęcamy do uchwycenia w kadrze momentu lektury. Do 10 maja br. można przesyłać zdjęcia prezentujące sposób i okoliczności czytania książek. Fotografie pojawią się na stronie na Facebooku(Link do innej strony) oraz stronie internetowej biblioteki(Link do innej strony) podczas Tygodnia Bibliotek.