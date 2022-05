Adam Balski stoczył emocjonującą walkę w Londynie. WIDEO

Adam Balski stoczył znakomitą walkę w Londynie

Walka o pas WBC Silver w kategorii wagi bridger zaczęła się znakomicie dla Adama Balskiego, który już na samym początku pierwszej rundy dobrze trafił rywala i posłał go na deski!

Kolejne rundy wyglądały podobnie. Alen Babic atakował jak szalony, prowokując bijatykę. Kaliszanin dał się wciągnąć w tę grę - nieźle się bronił, ale zbyt rzadko atakował, więc nic dziwnego, że sędziowie wyżej ocenili Chorwata.

W dodatku Balski uderzył rywala po gongu w dziewiątej rundzie za co został ukarany minusowym punktem. Polak zabrał się do roboty w 10 odsłonie, ale Babic nie dał się złamać i ostatecznie zwyciężył na punkty. Warto zauważyć, że to pierwsza zawodowa walka Chorwata, która nie zakończyła się przed czasem!

Kaliszanin spisał się na miarę swoich możliwości. Pokazał, że nie jest gorszym bokserem od Babicia i można sobie wyobrazić, jak skończyłby się ten pojedynek, gdyby miał mocniejszy cios.