Agata Karczewska wystąpi na kaliskim dworcu PKP

Agata Karczewska to warszawska singer-songwriterka, tworząca muzykę z pogranicza amerykańskiego folku i country. Jej styl, określany muzycznym minimalizmem, opiera się na charakterystycznym wokalu i ciepłym brzmieniu gitary akustycznej. Jest samoukiem, czerpiącym inspiracje z songwriterskich tradycji i uczącym się komponowania od swoich idoli, Elliotta Smitha czy Boba Dylana. Każda piosenka to oddzielna opowieść, skonstruowana wokół wspomnień, popkulturowych skojarzeń czy zasłyszanych historii.

29 marca 2019 r. artystka opublikowała swój debiutancki album "I’m Not Good at Having Fun". Dzięki współpracy z Marcinem Borsem, znanym m.in. z produkcji albumów Krzysztofa Zalewskiego, Pogodno, Nosowskiej i Hey, oszczędne i surowe kompozycje Karczewskiej brzmią jak rodem z amerykańskiego Południa.

W tym roku Agata została nominowana do nagrody Fryderyk w kategorii Album Roku Blues.

