Akademia Kaliska będzie współpracowała ze światowym potentatem Andrzej Kurzyński

Akademia Kaliska podpisała umowę o współpracy z IBM Polska. Uczelnia przyłączyła się do międzynarodowego programu IBM Skills Academy , obejmującym szkolenia i certyfikację środowisk akademickich na całym świecie. Projekt zapewnia unikalne ścieżki kariery dla wykładowców i studentów, przygotowując ich do pracy na wymagającym rynku IT.