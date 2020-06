Akademia Kaliska. Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy

Jak dodaje poseł Jan Mosiński, jest to ten sam projekt ustawy co wcześniej już procedowany w Sejmie.

– Możemy mieć tu do czynienia z plagiatem. Czy to będzie plagiat jawny, ukryty, częściowy, czy być może polityczny to jednak źle wygląda, jeżeli ktoś wykorzystuje czyjś dorobek pracy i na zasadzie „kopiuj – wklej” przerzuca do projektu. Jestem totalnie zdziwiony i zniesmaczony tym faktem. Biorąc jednak, że mamy do czynienia z podejrzeniem popełnienia plagiatu, a jest to czyn karalny i każdy kto się o tym dowie powinien powiadomić odpowiednie organy ścigania. W chwili obecnej analizujemy ten materiał - mówi poseł Jan Mosiński.