Akcelerator Kultury w Kaliszu. Roberto Delira Jaworski zagrał na lutni barokowej. ZDJĘCIA

Akcelerator Kultury w Kaliszu. Roberto Delira Jaworski zagrał na lutni barokowej

Roberto Delira Jaworski, frontmen zespoły Żywiołak, znany jest z fascynacji muzyką dawną i z eksplorowania polskiej kultury. Kaliskim słuchaczom starał się przybliżyć muzykę dawną i wprowadzić ich w nastrój z epoki baroku.

- Zainteresowanie muzyką dawną wzięło się z tego, że zawsze marzyłem o tym, by grać muzykę, która będzie bardzo mocno związana z naszą kulturą. Miałem niejaki przesyt, jeśli chodzi o anglojęzyczną twórczość na naszym rynku i stwierdziłem, że chciałbym zrobić coś lokalnego, polskiego. W związku z tym doszedłem do wniosku, że jedyną szansą na to, by być niepowtarzalnym będzie sięgnięcie do źródeł kultury polskiej. I właśnie w ten sposób zacząłem interesować się muzyką ludową. Zainteresowanie antropologią, etnografią, archeologią, historią pozwoliło mi zgłębić wiedzę o naszej kulturze. Tak naprawdę niewiele o niej wiemy, nie poświęcamy jej wystarczająco dużo czasu w mediach – mówi Roberto Delira Jaworski.