Akcelerator Kultury w Kaliszu zaprasza na spektakl "Zabawa" Sławomira Mrożka ZDJĘCIA

O co chodzi w "Zabawie" Sławomira Mrożka? To krótka historia trzech mężczyzn, którzy pragną zabawy. Ale niestety, nie ma gdzie. Wpadają do wiejskiej świetlicy, a tam zamiast hucznej imprezy wita ich martwa cisza. Mężczyźni zaczynają zastanawiać się, co jest powodem...

"Zabawę" reżyseruje Adam Szymański, a w spektaklu gra amatorski zespół w składzie: Oskar Grabowski, Mariusz Wypych i Samuel Jędrzejewski.

Spektakl w Akceleratorze Kultury będzie można obejrzeć 19 i 20 listopada 2021 roku o godz. 19.00. Wstęp jest wolny, za okazaniem wejściówki, które można odebrać w Akceleratorze Kultury oraz Wieży Ciśnień.