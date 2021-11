Akcja krwiodawstwa w dworku w Koźminku. Kilkadziesiąt osób podzieliło się cennym lekiem. ZDJĘCIA

W pięknych wnętrzach koźmineckiego dworku odbyła się w niedzielę otwarta akcja poboru krwi.

- Jak zwykle krwiodawcy nie zawiedli,zgłosiło się 72 chętnych a 63 osoby zakwalifikowały się do oddania krwi z czego 6 zrobiło to po raz pierwszy. Dziękujemy za wasz dar. Nie sposób nie wspomnieć o wspaniałej atmosferze no ale nie jest to zaskoczeniem gdy za organizację bierze się Kamila i jej przyjaciele – napisali na swoim profilu na Facebooku PCK OR Kalisz Krwiodawcy Ziemi Kaliskiej