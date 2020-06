Akcja krwiodawstwa w Kaliszu. Kaliszanie podzielili się najcenniejszym lekiem. ZDJĘCIA

Akcja krwiodawstwa w Kaliszu odbywała się holu hali Arena Kalisz. Akcji towarzyszyły dodatkowe środki ostrożności ze względu na epidemię koronawirusa. Wchodzący do hali mieli mierzoną temperaturę ciała. Musieli również zakładać maseczki ochronne oraz wypełnić dodatkową ankietę.

- 14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Tego dnia jako Polski Czerwony Krzyż zawsze organizujemy akcję krwiodawstwa. W tym roku akcja ma dodatkowy wymiar, bo zaprosiliśmy do udziału kaliskie środowisko sportowe. Ale oczywiście nie tylko sportowcy oddają krew. Są mieszkańcy Kalisza i osoby przyjezdne - mówi Janusz Sibiński z kaliskiego PCK.

Niedzielna akcja w Kaliszu, to doskonała okazja do zwiększenia zapasów krwi, której w ostatnim czasie zaczyna brakować.

- Od ponad dwóch miesięcy nie funkcjonują szkoły oraz uczelnie wyższe. A tutaj wiele krwi pozyskiwaliśmy właśnie z tych środowisk, organizując chociażby turniej "Młoda krew ratuje życie". Po okresie uśpienia służba zdrowia wraca do planowanych zabiegów, do których potrzebna jest krew. Kilka elementów nałożyło się na to, że krwi brakuje, a jesteśmy przed tym najtrudniejszym okresem dla służby krwi, czyli wakacjami - dodaje Janusz Sibiński.