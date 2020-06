Akcja krwiodawstwa w Kaliszu. Środowisko sportowe włącza się do pomocy

Specjalistyczny autobus, w którym będzie można oddać krew, stanie przed halą Kalisz Arena przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 w godzinach od 10 do 14, z możliwością przedłużenia. Do akcji krwiodawstwa już przyłączyło się blisko dwadzieścia kaliskich klubów sportowych i stowarzyszeń.

Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba, w wieku od 18 do 65 lat. Przed oddaniem krwi należy spożyć lekki posiłek. W ciągu 24 godzin przed oddaniem nie należy spożywać alkoholu. Jednorazowo można oddać 450 ml krwi pełnej. Jest to ilość całkowicie bezpieczna dla naszego organizmu.

Przed pobraniem krwi potencjalny dawca ma sprawdzony poziom hemoglobiny i przechodzi badanie lekarskie. Otrzymuje także do wypełnienia ankietę na temat stanu zdrowia i samopoczucia. Wszystko po to, by oddanie krwi było bezpieczne. Nie trzeba wykonywać wcześniej badań, ani znać swojej grupy krwi.