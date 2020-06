Akcja poboru krwi w kaliskiej Arenie z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy

O czym należy pamiętać? Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku 18-65 lat, ważący co najmniej 50 kg. Jednorazowo można oddać 450 ml krwi pełnej. Jest to ilość całkowicie bezpieczna dla naszego organizmu.

Od wielu lat, właśnie z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy oraz przypadającego także w tych dniach Święta Miasta, Polski Czerwony Krzyż zaprasza corocznie na otwartą akcję poboru krwi. W tym roku akcja organizowana jest wspólnie z Ośrodkiem Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu oraz kaliskim środowiskiem sportowym. Ale organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w akcji i podzielenia się cząstką siebie wszystkich mieszkańców Kalisza oraz okolic. Bowiem krwi ciągle brakuje, liczy się każda ilość.

Jak należy przygotować się do oddania krwi?

Oto kilka podstawowych zasad:

• zjeść lekki posiłek, najlepiej beztłuszczowy,

• wypić więcej niż zwykle płynów, np. wody, soków,

• osoby palące powinny ograniczyć palenie co najmniej godzinę przed oddaniem krwi,

• co najmniej 24 godziny przed oddaniem krwi nie należy spożywać alkoholu,

• być wypoczętym, nie po nocnej pracy lub podróży,

• zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.

Przed pobraniem krwi potencjalny dawca ma sprawdzony poziom hemoglobiny i przechodzi badanie lekarskie. Otrzymuje także do wypełnienia ankietę na temat stanu zdrowia i samopoczucia. Nie trzeba wykonywać wcześniej badań, ani znać swojej grupy krwi. Podczas całej procedury oddawania krwi na miejscu obecny jest lekarz, który w razie potrzeby wyjaśni ewentualne wątpliwości.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną stosowane są dodatkowe zasady sanitarne. Wszystko po to, by oddanie krwi było bezpieczne. Wystarczy godzina poświęcona na oddanie krwi, by uratować komuś życie.