"Aktywna Wieś Wielkopolska". Nagrodzono sołectwa w powiecie kaliskim. ZDJĘCIA

Podczas uroczystości w Łęce Opatowskiej ogłoszono wyniki V edycji konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska realizowanego w ramach samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+.

- Program Wielkopolska Odnowa Wsi, w którym uczestniczy ponad 1887 sołectw i 9 miast jest pokazuje jak wielką moc mają lokalne społeczności w dokonywaniu zmian w swoim otoczeniu. Dotychczas zrealizowano ponad 2 tys. projektów w ramach programu, na które Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył przeszło 41 mln zł. Wielkopolska Odnowa Wsi to przede wszystkim ludzie, którzy chcą zmieniać i rozwijać swoje "małe ojczyny". Dzięki ich energii, pomysłom oraz pracy powstają miejsca integracji, zachowany zostaje dorobek kulturowy i miejscowe zwyczaje. Owoce tych działań widoczne są w wielu miejscach naszego Regionu dlatego należy wyróżnić i docenić ich wysiłek włożony w to by wielkopolska wieś była jeszcze piękniejsza - mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.