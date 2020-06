Andrzej Ceglarek: Największe sukcesy spadły na mnie po czterdziestce

Dlaczego akurat akordeon stał się pana miłością?

Rodzice zapisali mnie do Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu. Tam zdecydowano, że odpowiednim instrumentem dla mnie będzie właśnie akordeon. To nie była moja miłość, bo na początku nawet tego instrumentu nie lubiłem. Chciałem go nawet zamienić na inny i odłożyłem akordeon na kilka miesięcy. Po tej przerwie jednak znów zacząłem na nim grać. I wtedy już wiedziałem, że to jest to, że nie rozstanę się z tym instrumentem. Za radą nauczyciela Sławomira Moch kontynuowałem naukę w Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie prof. Bogdana Dowlasza. Nie żałuję tej decyzji, tam na pewno rozwinąłem się i zacząłem jeździć na konkursy.

Jakie wyróżnienie jest dla pana najważniejsze?

Po studiach miałem aż 15 lat przerwy i musiałem zająć się czymś innym niż muzyką. W 2015 roku znów kupiłem dobrej klasy akordeon i zacząłem jeździć na konkursy. Największe sukcesy spadły na mnie po 40. Były miejsca pierwsze, drugie, trzecie, wyróżnienia. Najważniejszym sukcesem było dla mnie zdobycie pucharu w kategorii Adult Passiones Confirmes w konkursie Trophee Mondial w 2018 r. Konkurs rozgrywanym jest już od ponad 50 lat. Wówczas odbywał się w Kanadzie. Niewiele brakło, a zdobyłbym drugie podium w innej kategorii - muzyka świata. Wszystko przez problemy, które mieli organizatorzy. Mimo wszystko to był wspaniały czas. W tym roku miałem ponownie wziąć udział w tym konkursie, który tym razem odbywał się w Pekinie. Ale epidemia pokrzyżowała plany.