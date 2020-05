Andrzej Jabłoński, kaliski supermaratończyk, 23 lata temu pobiegł z Kalisza do Watykanu. ZDJĘCIA

Andrzej Jabłoński, kaliski supermaratończyk 23 lata temu pobiegł z Kalisza do Watykanu. Dokładnie 18 maja 1997 roku wbiegł do Stolicy Apostolskiej, aby wręczyć papieżowi Janowi Pawłowi II zaproszenie do odwiedzenia Kalisza.

Andrzej Jabłoński wybiegł z Kalisza 23 kwietnia 1997 roku. W ciągu 26 dni pokonał 1577 kilometrów przez Polskę, Czechy, Austrię i Włochy. Kaliszanin wbiegł do Rzymu 18 maja. Z hotelu na plac św. Piotra biegaczowi towarzyszyli włoscy karabinierzy. Zwieńczeniem morderczej trasy była audiencja i spotkanie z papieżem Polakiem, który kilka tygodni później odwiedził Kalisz.

