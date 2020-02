Anna Wyszkoni wystąpi w Kaliszu w ramach trasy koncertowej "Czułość proszę"

- Po współpracy z Markiem zostało w moim archiwum kilka ujmujących kompozycji, a według mnie Marek pisał tylko takie, i właśnie dojrzał we mnie pomysł pokazania jednej z nich mojej publiczności, którą staram się regularnie zaskakiwać - mówi Anna Wyszkoni.

Podczas tegorocznej trasy fani wokalistki zostaną również zaskoczeni utworami, których od dawna w repertuarze koncertowym ani nie było, ale przede wszystkim jednak usłyszą wszystkie jej przeboje w urzekających aranżacjach na fortepian, trąbkę (w wykonaniu znanego jazzowego trębacza Patrycjusza Gruszeckiego), akustyczne gitary czy perkusjonalia. Artystce na scenie towarzyszy 6-osobowy zespół muzyków pod kierownictwem jednego z najwybitniejszych polskich gitarzystów, Marka Raduli.

Trasa "Czułość proszę" startuje 14 lutego we Wrocławiu i potrwa do maja. Artystka odwiedzi Kalisz 8 marca o godz. 17 w hali OSRiR przy ul. Łódzkiej. Bilety do nabycia na www.kupbilecik.pl