Aquapark w Kaliszu odwiedziło już trzy miliony klientów. Park wodny szykuje nowości

Bardzo dużą popularnością na basenach cieszą się zorganizowane zajęcia. Od kilku lat można zaobserwować coraz większe zainteresowanie zajęciami aqua baby, nauką pływania czy aqua aerobik. Chętnych do udziału w tych zajęciach ciągle przybywa. W roku 2019, ćwierć tysiąca dzieci, w wieku od trzeciego miesiąca, zaczynało przygodę z aquaparkiem. To o blisko 70% więcej maluchów niż w roku poprzednim.

Rocznie aquapark w Kaliszu odwiedza ponad pół miliona gości, którzy mają do dyspozycji baseny wewnętrzne, zewnętrzne, zjeżdżalnie, saunarium, fitness i siłownię oraz kręgielnię, a także lodowisko. Najmłodszy z klientów ma zaledwie 90 dni i uczestniczy w zajęciach aqua baby, a najstarszy liczy sobie 90 lat.

- Dostrzegamy pozytywne efekty promowania zdrowego i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców Kalisza i regionu. Ogromną dumą napawa rozwój programów dla seniorów, którzy każdego dnia korzystają z naszego obiektu. Blisko 1 500 osób zapisanych jest do Klubu Aktywnego Seniora Aquapark Kalisz – dodaje Michał Jackowski.

2019 rok, zwłaszcza jego IV kwartał był bardzo dobry dla kaliskiego parku wodnego. W ostatnich miesiącach roku 2019 z usług aquaparku skorzystało 25 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Same baseny odwiedziło 40 proc. więcej miłośników wodnych kąpieli. To o prawie 10 tysięcy osób więcej w każdym miesiącu. Takie wyniki frekwencji przekładają się na wyniki finansowe. I tak dzięki intensywnej pracy, udało się, w czwartym kwartale 2019 roku, poprawić wynik finansowy o ponad 80 proc.

- Ubiegły rok to dla nas czas naprawdę intensywnej pracy. Pracowaliśmy nad ulepszeniem oferty, aby była jak najbardziej atrakcyjna i zróżnicowana. Cieszy mnie to, że udało się zachęcić mieszkańców Kalisza i regionu do odwiedzenia aquaparku – dodaje prezes.