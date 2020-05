Aquaparki liczą straty i czekają na otwarcie. Kaliska spółka wysyła w tej sprawie pismo i liczy na dialog z rządem

Aquaparki, baseny, parki wodne w większości znajdują się w zasobach samorządów zarządzane przez komunalne spółki kodeksu prawa handlowego lub jednostki budżetowe. Zostały one formalnie zamknięte 13 marca.

- Obecnie znajdujemy się w hibernacji gospodarczej, walcząc jednocześnie o utrzymanie sprawności technologicznej zarządzanego obiektów, jak również utrzymania miejsc pracy - czytamy w piśmie spółki Aquapark Kalisz. - Tracimy płynność finansową, miejsca pracy w naszej spółce są zagrożone, ponieważ nie możemy skorzystać z pomocy tzw. "tarczy finansowej".

Rząd zapowiada jedynie w IV, niesprecyzowanym terminowo etapie, umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness. Ale o obiektach basenowych nikt nie wspomina. Choć są to obiekty charakteryzujące się szczególnym reżimem higienicznym

- Jesteśmy gotowi do dialogu w sprawie opracowania planu, który ograniczałby do minimum ryzyko zakażenia, ale umożliwiłby wznowienie działalności. To jest możliwe do realizacji. Jeśli mogą być otwarte punkty usługowe czy galerie handlowe, to tym bardziej obiekty basenowe, gdzie wymogi higieniczne są na najwyższym poziomie, a zarządcy posiadają wiedzę i doświadczenie w ich respektowaniu - czytamy dalej w piśmie.