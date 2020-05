Archeolodzy po trzech latach badań wciąż nie wiedzą, czym jest "dziurella" na kaliskim Rynku

Pierwszą interpretacją znaleziska była studnia o ceglanych cembrowinach.

- Dopiero odsłonięcie całości obiektu, doprowadzenie eksploracji do jego dna (...) i stwierdzenie braku kontynuacji cembrowiny (...) pozwoliło wykluczyć możliwości określenia tego obiektu jako studni - piszą badacze.

Ich zdaniem, "drewniane konstrukcje znajdujące się pod dnem zbiornika, datowane na podstawie badań dendrochronologicznych na wiek XIV, nie mają żadnego związku ze zbiornikiem i nie funkcjonowały już w czasach, kiedy został on zbudowany. Prawdopodobnie były reliktami rynsztoków, jednakże ich stan zachowania uniemożliwia dokładniejsze określenie funkcji" - sądzą archeolodzy.

Nie wykluczają również rozbieżnych koncepcji co do czasu jego powstania. Zbiornika nie ma na planie A. Politalskiego z 1785. Może już wówczas go na rynku nie było, a może powstał później - w końcu XVIII wieku - po wielkim pożarze miasta.