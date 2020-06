Archidiecezja Poznańska zajmie się sprawą biskupa Edwarda Janiaka

Archidiecezja Poznańska wydała komunikat, w którym poinformowała, że Stolica Apostolska upoważniła metropolitę poznańskiego do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony duchownych.

Biskup kaliski Edward Janiak jest podejrzewany o tuszowanie przypadków pedofilii w Kościele. Sprawa wyszła na jaw po emisji filmu dokumentalnego "Zabawa w chowanego". Jednym z bohaterów dokumentu jest ksiądz Arkadiusz H., były proboszcz parafii m.in. w Sycowie, Pleszewie, Chwaliszewie i Skalmierzycach. To także były kapelan kaliskiego szpitala. Jest on podejrzany o seksualne wykorzystywanie nieletnich. W filmie przedstawiono także postać biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, który miał to tuszować. W tej sprawie zareagował prymas Wojciech Polak, który poinformował, że o wszystkim zawiadomił Stolicę Apostolską. Według arcybiskupa "nie dochowano obowiązujących w Kościele standardów ochrony dzieci i młodzieży".

We wtorek, 2 czerwca Archidiecezja Poznańska poinformowała, że "Stolica Apostolska upoważniła metropolitę poznańskiego do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego w sprawie "zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony duchownych".

- W następstwie formalnego zgłoszenia przekazanego do Stolicy Apostolskiej w dniach 18 i 20 maja 2020 r., Kongregacja ds. biskupów, w oparciu o motu proprio Ojca Świętego Franciszka Vos estis lux mundi (art. 10 §1), pismem z dnia 26 maja 2020 r. upoważniła arcybiskupa metropolitę poznańskiego do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony niektórych duchownych - napisano w oficjalnym komunikacie Archidiecezji Poznańskiej. Jak czytamy dalej, ta decyzja "odpowiada pragnieniu Ojca Świętego Franciszka ochrony osób małoletnich i dochodzenia do prawdy co do postawionych zarzutów".

W komunikacie podano też, że do czasu podjęcia innych decyzji, "Kongregacja ds. biskupów przeniosła na arcybiskupa metropolitę poznańskiego wyłączną kompetencję do zajmowania się sprawami oskarżeń o nadużycia seksualne, wysuwanych wobec duchownych diecezji kaliskiej, czy to będących już w toku, czy też nowych".

