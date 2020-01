Archiwa Rodzinne Niepodległej. 10 spotkań w Archiwum Państwowym w Kaliszu ZDJĘCIA

, na której udostępniony jest m.in. poradnik traktujący o tym, jak opisywać, zabezpieczać, a także tworzyć cyfrowe kopie rodzinnych pamiątek. W Archiwum Państwowym w Kaliszu czynny jest cały czas punkt konsultacyjny dla genealogów. Ponadto na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Kaliszu PUNKT KONSULTACYJNY można uzyskać praktyczne po rady jak stworzyć drzewo genealogiczne. - Projekt został skierowany do rodzinnych archiwistów, którzy otaczają opieką i przywracają dawną świetność reliktom historii zarówno tej dużej jak i tej małej. Głównym celem projektu było ocalenie rodzinnych pamiątek oraz pamięci o bohaterach lokalnej historii. Do wszystkich, którzy pamiętają o śladach pozostawionych przez przodków i troszczą się o nie, a także chcieliby robić to jeszcze lepiej - tłumaczy dr Grażyna Schlender , dyr. Archiwum Państwowego w Kaliszu. Przechowywane w domowych zbiorach dokumenty, fotografie, albumy, pamiętniki, rękopisy, afisze, odznaczenia, militaria i inne pamiątki stanowią wyjątkowe świadectwo historii poszczególnych ludzi, rodzin i lokalnych społeczności. Nieraz zapomniane i podniszczone czekają na ponowne odkrycie, na poszukiwaczy rodzinnej historii. W ramach akcji wszystkie zainteresowane osoby poznały tajniki pracy archiwisty i konserwatora. Odbyły się warsztaty z zabezpieczania materiałów archiwalnych aby lepiej chronić rodzinne pamiątki. Ponadto, w ramach projektu, archiwa miały na celu pozyskać cenne i unikalne materiały związane z odzyskaniem niepodległości i odbudową państwa polskiego w latach 1918-1939, w postaci oryginałów lub cyfrowych kopii wykonanych przez archiwum. Pierwsze inauguracyjne spotkanie odbyło się 30 września 2019 z udziałem uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu. Uczniowie, dowiedzieli się jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne, gdzie szukać dokumentów, co możemy z nich wyczytać. Licealiści zobaczyli księgi metrykalne, meldunkowe z XIX i początku XX wieku oraz odczytywali akta urodzeń, małżeństw i zgonów sporządzone w języku niemieckim kaligrafią neogotycką. Dodatkowo poznali zasady z korzystania z akt w Archiwach Państwowych. W części praktycznej zaznajomili się internetowymi portalami archiwalnymi, głównie

• Uczestnicy obejrzeli teczki, pudła i oprawy do archiwaliów

• Odbył się pokaz samodzielnego wykonywania prostych opraw zabezpieczających fotografie, płyty CD itp.

• Ostatni punkt warsztatów dotyczył zabezpieczenia przyniesionych dokumentów bądź innych archiwaliów

Na koniec każdy z uczestników otrzymał materiały przeznaczone do konserwacji i przechowywania archiwaliów.

Dodatkowo w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej przez cały październik odbywały się warsztaty konserwatorskie.

Jedne z najciekawszych miały miejsce 23 października w Muzeum Regionalnym w Pleszewie Pierwsza część teoretyczna obejmowała następujące zagadnienia:

-czynniki środowiskowe tj. temperatura, wilgotność względna, światło oraz zanieczyszczenia chemiczne i pyłowe i ich wpływ na stan zachowania materiałów archiwalnych

-rodzaje zniszczeń w materiałach archiwalnych, ich charakterystyka i przyczyny (np. wżery atramentowe, foxing, zniszczenia spowodowane taśmami przezroczystymi typu „scotch” i metalowymi łącznikami)

-warunki w jakich powinny być przechowywane dokumenty i książki w domu

- zjawisko „kwaśnego papieru” (wpływ atramentu i ścieru drzewnego na destrukcję podłoża papierowego)

-najlepsze rodzaje materiałów do przechowywania dokumentów aby stworzyć im optymalne warunki (zastosowania opraw bezkwasowych papierowych i kartonowych, opraw poliestrowych Melinex i opraw hybrydowych do fotografii )

Druga praktyczna część warsztatów została zorganizowana 25 października w siedzibie Archiwum Państwowym w Kaliszu. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość wyczyszczenia dokumentu przy użyciu gąbki lateksowej Wallmaster i gumki elektrycznej. Uczestnicy warsztatów samodzielnie złożyli pudła, teczki, obwoluty bezkwasowe oraz samodzielnie wykonali obwolutę na wymiar z papieru bezkwasowego Carta Guardia, które potem zabrali do domu. Podczas zajęć jeden z ochotników wykonał z tektury Carta Rocca teczkę na wymiar łączoną płótnem. Podczas spotkania zwiedzono również pracownię konserwatorską, gdzie zapoznano się ze sprzętem oraz materiałami wykorzystywanymi w konserwacji. Uczestnicy obejrzeli naprawę kart bibułką japońską oraz podklejanie filmoplastem R do klejenia na gorąco.

Łącznie w Archiwum Państwowym w Kaliszu w ramach akcji Archiwa Rodzinne Niepodległej zorganizowano 10 spotkań tematycznych. Siedem spotkań skierowanych zostało do młodzieży, natomiast trzy do osób pełnoletnich, indywidualnych zainteresowanych powyższą tematyką.

Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.