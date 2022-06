Archiwum Państwowe w Kaliszu. Album ze starymi zdjęciami i dokumentami zbieranymi przez kaliszan. ZDJĘCIA

Archiwum Państwowe w Kaliszu. Album ze starymi zdjęciami i dokumentami zbieranymi przez kaliszan

Spotkanie w Archiwum państwowym w Kaliszu otworzyła szefowa placówki dr Grażyna Schlender, która wyjaśniła, iż Międzynarodowy Dzień Archiwów przypada właśnie 9 czerwca, a tegoroczne kaliskie obchody mają charakter dwudniowy (8-9 czerwca). 8 czerwca promowano wystawę on-line o Janie Zemełce, z udziałem historyka Jerzego Łojko. Teraz przyszedł czas na promocję albumu o spuściznach.

Wydawnictwo zostało przygotowane przez kierownika Oddziału I Gromadzenia i Ewidencji Materiałów Archiwalnych Grzegorza Walisia (tekst) i zastępcę kierownika Oddziału II Opracowania i Udostępniania Materiałów Archiwalnych Esterę Wałęsę (wybór ilustracji i opisy). Skany do albumu sporządził Tomasz Dalinkiewicz, streszczenie w języku angielskim Agnieszka Ewiak, a za korektę odpowiada dr Anna Bestian-Zając.

Najstarsze dokumenty w książce pochodzą z 1818 i 1819 r. - wchodzą one w skład spuścizny Tomasza Kartorberego Tymowskiego. Do jednych z młodszych należą zdjęcia autorstwa Stanisława Perlińskiego - pierwsze, przedstawiające wejście do kaliskiej siedziby „Solidarności” przy ul. Staszica w 1981 r. i drugie, dokumentujące antyrządową manifestację w Kaliszu, zorganizowaną 1 maja 1983 r. przez podziemną „Solidarność”.