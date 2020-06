Archiwum Państwowe w Kaliszu świętowało Międzynarodowy Dzień Archiwów i promowało kolejną wystawę on-line

Najważniejszym punktem spotkania było zapromowanie najnowszej wystawy on-line pt. „Pielęgniarki i położne w świetle archiwaliów”. Ekspozycja została opracowana przez starszego archiwistę Annę Bestian-Zając. Autorka scharakteryzowała wystawę, nadmieniając, że składa się z materiałów pochodzących z 4 źródeł: zasobu APK, księgozbioru bibliotecznego APK, ogólnokrajowych aktów prawnych i źródeł udostępnionych przez prywatne osoby: Pawła Borowskiego z Kalisza i Ryszarda Samocia z Kalisza. Zaprezentowany materiał cechują pewne prawidłowości: są to źródła sfeminizowane; widać ewolucję ich aktotwórców – materiały z XIX w. i początku XX w. zostały wytworzone głównie przez administrację lokalną, akta magistratów. Później pojawiają się archiwalia wytworzone przez instytucje i towarzystwa związane stricte z działalnością pielęgniarską i położniczą. Należy w końcu zaznaczyć, że do końca okresu międzywojennego dominują materiały związane z pracą akuszerek. Wynika to z faktu, iż opiekę pielęgniarską w tym okresie pełniły głównie zakonnice.

Najstarszy dokument pochodzi z 1834 r. i stanowi pismo Komisji Województwa Kaliskiego odnośnie ratowania płodu u kobiet umierających przy porodzie. Odnotowano w nim, że akuszerka ma obowiązek w przypadku komplikacji wezwać lekarza celem ratowania życia matki i dziecka. Najmłodszy dokument to decyzja z 2009 r. o likwidacji Szkoły Policealnej Nr 7 w Kaliszu, kształcącej pielęgniarki od 1953 r. Anna Bestian-Zając wskazała na kilka najciekawszych obiektów przedstawionych na wystawie, wskazując na rolę etyki w praktyce akuszeryjnej i pielęgniarskiej (za brak odpowiedniej postawy groziło m in. zamknięcie w wieży na 6 miesięcy i odbycie pokuty kościelnej), wymieniając najważniejsze punkty w rozwoju zawodu pielęgniarskiego: sprowadzenie w 1864 r. sióstr miłosierdzia do Kalisza do Szpitala św. Trójcy w wyniku darowizny dr. Bielińskiej z 1863 r., wprowadzenie

w życie Ustawy o pielęgniarstwie w 1935 r. i włączenie zawodu pielęgniarskiego do tzw. gospodarki planowej w 1948 r., co zaowocowało m. in. rozwojem państwowych szkół pielęgniarskich w latach 50. XX w. W Kaliszu powołano do istnienia w 1953 r. Państwową Szkołę Pielęgniarską przy ul. Kaszubskiej 13.