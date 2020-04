Artur Barciś nagrał wierszowane pozdrowienia dla uczniów SPS nr 19 w Kaliszu FILM

Barciś wyraził solidarność z uczniami, którzy w tym trudnym czasie nie mogą spędzać czasu na ulubionych aktywnościach na świeżym powietrzu.

- Chciałbym was wesprzeć w tej niedoli, która i mnie też, doświadcza, bo też muszę siedzieć w domu, podobnie jak wy - podkreślił aktor.

Żeby dodać otuchy uczniom, napisał dla nich wierszyk:

Czyś jest sprawy, czy nie bardzo,

Przyjmij proszę to przesłanie:

Ci, co dziś wirusem gardzą,

Mogą dostać tęgie lanie.

Bo wirus nie patrzy na to,

Czy kto zdrowy, czy zbolały.

Czepia się każdego,

A to jest nasz problem własnie cały.

Więc was proszę dziś kochani,

Tam w Kaliszu czy w Radomiu,

Będziemy uratowani,

Jeśli posiedzimy w domu.