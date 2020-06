Atrakcje w Kaliszu. Co warto zobaczyć? Jakie miejsca odwiedzić? [ZDJĘCIA]

Najstarsze ślady działalności ludzkiej na terenie Kalisza sięgają mezolitu. Gród nad Prosną był ważnym punktem na "Szlaku Bursztynowym", łączącym imperium rzymskie z wybrzeżem Bałtyku. O randze tegoż centrum osadniczego świadczy fakt, iż około połowy II wieku n.e. aleksandryjski uczony Klaudiusz Ptolemeusz w "Geografii" wymienił miejscowość "Kalisia", identyfikowaną przez badaczy z Kaliszem. Zapis ten sprawił, że Kalisz szczyci się posiadaniem najstarszej metryki pisanej wśród miast polskich. O historii miasta można więcej dowiedzieć się na stronie Urzędu Miasta Kalisza.

Atrakcje w Kaliszu

Będąc w Kaliszu na pewno trzeba zajrzeć do zabytkowego, wzniesionego w latach 1920-1925, budynku ratusza. Trzeba też zobaczyć najstarszy, pochodzący z 1825 roku Most Kamienny. Patronem Kalisza jest św. Józef. W Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, miejscu licznych pielgrzymek, znajdziemy wspaniały obraz Świętej Rodziny. To jedna z kilku kaliskich świątyń, które trzeba odwiedzić będąc w Kaliszu. Na pewno trzeba również zajrzeć do Katedry Kaliskiej, kościoła garnizonowego, kościoła jezuitów oraz zwiedzić zabytkowe przestrzenie zakonu franciszkanów z ogromnym malowidłem św. Krzysztofa.