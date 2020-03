Auto-Port Calisia. Wielki kompleks dla kierowców ciężarówek w Kaliszu. ZDJĘCIA

Głównym atutem Auto-Portu Calisia ma być myjnia, jedna z najnowocześniejszych w Europie. Będzie ona liczyła dziewięć stanowisk do mycia ciężarówek oraz dwa do mycia cystern. Zainstalowane zostaną również dwie myjnie laserowe przeznaczone dla samochodów osobowych , myjące metodą bezdotykową.

Na terenie autoportu zostanie zastosowany nowoczesny recykling wody. Będzie ona zbierana z dachów oraz z całego placu, a następnie magazynowana w podziemnych zbiornikach. Woda będzie oczyszczana, a następnie zostanie przeznaczona na potrzeby myjni. Całość zapotrzebowania na wodę uzupełni studnia głębinowa.

- Wody jest coraz mniej i będzie ona drożała, dlatego nasz projekt jest nastawiony na oszczędność, a poprzez innowację będziemy też chronić środowisko – dodaje Jakub Strapagiel.

Auto-Port Calisia to także hotel z 58 pokojami jedno i dwuosobowymi. Będzie tu także pralnia oraz łaźnia dla kierowców, a także restauracja z tradycyjną, domową kuchnią i całodobowy sklep działający przez siedem dni w tygodniu. Ale to nie wszystko.

- Na terenie kompleksu będziemy posiadać dwie ładowarki do pojazdów elektrycznych z szybkim ładowaniem do dwudziestu minut. Zaprosimy też wszystkich chętnych na usługę wulkanizacji pojazdów wszelkich rozmiarów, od osobowego do maszyny budowlanej i kombajnu. Co więcej, usługę będziemy świadczyć również z dojazdem na miejsce.