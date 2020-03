Autoportret w czasie auto-izolacji - akcja fotograf Jolanty Chowańskiej

Czy jesteś osobą, która potrafi uśmiechem wesprzeć innych? A może potrafisz delikatnie żartować i w ten sposób śmieszną autofotografią rozweselić kogoś? A może cierpisz i potrzebujesz wykonać taki autoportret, którym wyrzucisz z siebie smutki? Może jak ktoś zobaczy Twój smutek i bezsilność to w komentarzu napisze Ci słowa wsparcia? Może weźmie Cię na priv i pomoże? Kochani, wspierajmy się tym, co potrafimy najpiękniej - fotografią. Autoportret to nasza dusza. Pamiętajcie, że fragment dłoni... gest... pukiel włosów... to również autoportret. To wszystko, przez co potrafimy wydobyć nasze uczucia i podzielić się nimi - czytamy w opisie akcji Jolanty Chowańskiej "Autoportret w czasie auto-izolacji"

- Pomysł zrodził się stąd, że jako fotograf, często obserwuję jak ludzie radzą sobie z emocjami za pomocą fotografii. Gdy ktoś jest smutny to można poznać po tym, że pokazuje ciemny las, martwy las, zimne kolory, otchłań wody. Gdy wpada w chaos to barwy przechodzą w czerwienie, szaleństwo. Przy niepokoju zwiększają się kontrasty, dynamika. Wszystko to pozwala "wyrzucić" z siebie trudne emocje. Twórcom bardzo to pomaga. Uzewnętrznianie się. Pokazywanie swoich stanów ducha. Zauważyłam, jak wiele osób woła o pomoc tworząc takie bardzo smutne portrety samych siebie. Skulonych, zdołowanych. Gdy ktoś zobaczy taką twórczość to może zareagować. A dziś o tę reakcję chodzi. By wspierać najbardziej tych, którzy źle przechodzą stan izolacji oraz najzwyklejszy strach o jutro - tłumaczy ideę Jolanta Chowańska. - Wśród osób znajdą się i takie, które potrafią być zawsze pogodne, zawsze z dystansem podchodząc do problemów - i one mogą tu pomóc, pokazując śmieszne autoportrety. Odsuwając nasze myśli od złych stanów - leczą innych, wspierają.