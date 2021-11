Bal Andrzejkowy w sali OSP Czartki. Były tańce do białego rana i akcja dla Jagódki. ZDJĘCIA

Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed zbliżającym się adwentem. Stąd wiele osób w ostatni weekend bawiło się na balach i imprezach andrzejkowych. Huczną zabawę andrzejkową zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna Czartki wspólnie z miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich pod przewodnictwem Magdaleny Burzyńskiej.

- Chcemy integrować miejscową społeczność, wspólnie się bawić, a my przede wszystkim zaznaczyć obecność OSP na naszym terenie. Chcemy pokazać nasze zaangażowanie oraz to, że zamierzamy prężnie działać i cały czas się rozwijać. Wszyscy druhowie chętnie pomagają w organizacji i angażują się we wszystkie akcje. Oczywiście imprezy nie byłoby bez naszego wspaniałego Koła Gospodyń Wiejskich, z którym bardzo dobrze układa nam się współpraca. Ten bal był pierwszy, ale mam nadzieję, że napisał nową historię i będzie to nasza tradycja – mówi Dawid Cierlaczyk z OSP Czartki, który jednocześnie prowadził imprezę i bawił gości jako Dj Mejson.