Balkony i rabatki nie muszą być nudne jesienią. ZDJĘCIA

Krótszy dzień i chłodniejsze noce sprawiają, że większość roślin nie daje sobie rady. Ale to nie znaczy, że nasz ogródek lub balkon nie może wyglądać o tej porze kolorowo.

Jeżeli się chce to można zaszaleć. Królem oczywiście jest wrzos, który wdarł się na nasze balkony, ale nie ma się co dziwić, bo mamy teraz takie fajne grupy tzw. wrzosów pączkowych. One nie przekwitają szybko, utrzymują się na tej łodyżce i dekorują nam otoczenie nawet do grudnia i stycznia, jeśli nie ma drastycznych mrozów – mówi Kamila Rybarczyk, właścicielka Gospodarstwa Ogrodniczego w Oszczeklinie.