Bank Równości zgłasza zawiadomienie do prokuratury w sprawie bilbordu na kamienicy przy ul. Harcerskiej

- Tuż pod naszymi nosami niezidentyfikowana niestety do tej pory osoba postanowiła na jednym z budynków w naszym pięknym mieście umieścić ten szpecący, nafaszerowany kłamstwami bilbord! Bądźcie pewni, że nie zamierzamy siedzieć z założonymi rękoma! Nie pozwolimy na takie jawne akty nienawiści wobec społeczności LGBTQ+ w naszym mieście! - czytamy na profilu facebook'owm Banku Równości.

Stowarzyszenie zgłosiło możliwość popełnienia przestępstwa z art. 216 Kodeksu Karnego - "Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności".

Wzywają także władze miasta, z prezydentem Krystianem Kinastowskim na czele - do podjęcia stanowiska w tej sprawie.

- Czy pozwolicie Państwo, aby mieszkańcy waszego miasta byli jawnie dyskryminowani i znieważani? Pozwolicie, aby mniejszości seksualne mieszkające w Kaliszu i okolicy były traktowane jak obywatele gorszej kategorii? Bo tak właśnie teraz jest. Prosimy was o pomoc w przeciwstawieniu się szerzenia tych manipulacji! Przekaz bilbordu sugerować ma, jakoby społeczność LGBT dopuszczała się przestępstwa pedofilii lub była za nie bezpośrednio odpowiedzialna. Taki przekaz może doprowadzić do brutalnych ataków na społeczność LGBT i w efekcie do tragedii! - uważają przedstawiciele Banku Równości.