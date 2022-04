Bartex Liga Kaliska sezonu Wiosna 2022. Trwają rozgrywki prowadzone przez Kaliską Amatorską Ligę Piłki Nożnej Sześcioosobowej. ZDJĘCIA

Do rozgrywek przystąpiło 15 zespołów. Zainteresowanie było tym razem większe niż ilość dostępnych miejsc, wobec czego przed sezonem rozegrano turniej barażowy. W zmaganiach ligowych występują obrońcy tytułu - KSPN Asnyk Colian Logistic Kalisz, wicemistrzowie z Jesieni 2021 - Weekendowi Kopacze, mistrzowie sezonu Wiosna 2021 - Efekt Podzborów, mistrzowie z sezonu Jesień 2020 - AZP Poster Kalisz oraz Athletic Górnośląska, Kaźmierczak Team, Amnezja Finezja, Wild Boyz Bartex, Soccerzy, FC New Boys, Błękitni Piotrów, Kalisz Saint Germain. Nowe ekipy to Myjnia Pod Brzozą, Abidos Kalisz oraz Derbix.

Po dwóch seriach spotkań tabeli liderują Weekendowi Kopacze. Wygrali oba mecze, nie tracąc przy tym gola. Wpierw 3:0 z Amnezją Finezją, następnie 7:0 z Derbixem. Czy w końcu tej wiosny uda się Kopaczom sięgnąc po upragnione mistrzostwo ligi? Drugie miejsce zajmuje Asnyk - także z kompletem punktów na koncie po wygranych 6:2 z Derbixem i 5:2 z Kalisz Saint Germain. Punktów dotąd nie stracił także trzeci Efekt Podzborów. Wpierw było zwycięstwo 4:2 z Soccerami, a następnie 3:0 z FC New Boys.