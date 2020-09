Bartosz Piszczorowicz poprawia rekordy i nadal studiuje w USA, tyle że... zdalnie. ZDJĘCIA

W minioną sobotę, 5 września Bartosz Piszczorowicz miał okazję sprawdzić swoje przygotowanie na basenie o wymiarach olimpijskich w Lublinie. Kaliszanin cieszył się z rekordu życiowego, uzyskanego na dystansie 100 m stylem dowolnym, który teraz wynosi 49,40 s. Na poprawienie rekordu życiowego na tym dystansie – zgodnie z tym co napisał na swoim fanpage'u – czekał 3 lata, a uzyskany wynik jest trzecim w Polsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat. W wyścigu na 50 m zajął, podobnie jak na o połowę dłuższym dystansie, pierwsze miejsce, uzyskując wynik 23,36 s.

Dodajmy, że z końcem roku 2019 Bartosz Piszczorowicz zakończył drugi semestr nauki i pływania za oceanem w University of Louisville i od stycznia przygotowywał się w Polsce do uzyskania kwalifikacji na igrzyska olimpijskie. Na przełomie lutego i marca wystartował w pierwszych w sezonie zawodach Grand Prix Puchar Polski w Kozienicach, gdzie zaprezentował się z dobrej strony. Wyścig na dystansie 50 i 100 m stylem dowolnym zakończył na drugim miejscu z czasami - 22.43 i 48.70 Natomiast na 200 m był czwarty z czasem 1:48.55. Kaliszanin w kategorii open zawody zakończył na wysokim, piątym miejscu.

Potem przez lockdown zostały wstrzymane treningi, a Piszczorowicz jak większość sportowców próbował podtrzymywać formę trenując w domu i w ogrodzie w rodzinnym Kaliszu. Z czasem mógł bezpiecznie przenieść się do Seaside Park Hotel w Kołobrzegu. Dzięki prezesowi tego hotelu Rafałowi Abramczykowi, który jest miłośnikiem pływania, niewielka grupa pływaków mogła trenować na basenie 25 m oraz w siłowni. Podczas krótkich pobytów w Kaliszu były zawodnik KKS-u mógł liczyć na bezpieczny dostęp do sprzętu Coluseum Kalisz i pracę z trenerem Tobiaszem Piechocińskim. Dopiero w czerwcu rozpoczął profesjonalne treningi w wodzie jak i na lądzie zorganizowanie przez trenerów klub G-8 Bielany Łukasza Drynkowskiego i Marcina Koszuta.

Przyniosły one wyniki, bo w lipcu na zawodach o Puchar KU AZS UMCS w Lublinie na krótkim basenie osiągnął rezultat z najwyżej półki na 100 m stylem dowolnym. Cztery długości basenu pokonał w czasie w 47.51 s, co dało mu najlepszy wynik w jego karierze. Zmagania na połowę krótszym dystansie również zakończył z żywcówką 22.07 s. Ostatni występ w Lublinie jest potwierdzeniem jego formy.

Jednocześnie Bartosz Piszczorowicz rozpoczął kolejny semestr nauki na University of Lousiville. Z powodu trudnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych spowodowanej przez koronawirusa studia będzie kontynuował w formie zdalnej.