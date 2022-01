Basen Delfin w Kaliszu przechodzi do historii. Zobaczcie zdjęcia z rozbiórki. ZDJĘCIA

Trwa rozbiórka dawnego basenu Delfin w Kaliszu

Na osiedlu Dobrzec powstanie nowoczesna pływalnia

W tym miejscu powstanie nowoczesna kryta pływalnia, która a spełniać wszystkie standardy użytkowe, a także sportowe, zgodne z wymogami FINA, czyli Światowej Federacji Pływackiej. Pozwoli to na organizację zawodów rangi ogólnopolskiej. Ma to być basen z dwiema nieckami, z ośmioma torami pływackimi o długości 25 metrów. Jedna niecka będzie przeznaczona do nauki pływania. Basenem zarządzać będzie spółka Aquapark Kalisz.

Czytaj więcej:

Hala basenowa mieścić będzie dwie niecki. Pierwsza, ośmiotorowa, będzie mieć długość 25 metrów długości. Druga wybudowana zostanie z myślą o nauce pływalnia. Jej wymiary to 15 na 7,5 metra. Dno mniejszej niecki będzie ruchome, co pozwoli na regulację głębokości wody z myślą o początkujących pływakach w różnym wieku. Ułatwi to także dostosowanie niecki do potrzeb zajęć zorganizowanych. Pływalnia ma być nie tylko nowoczesna i funkcjonalna, ale również ekonomiczna w utrzymaniu. Ułatwią to zastosowane rozwiązania techniczne.